俄羅斯商場惡火 12歲女童失聯前致電：請告訴媽媽我愛她

俄羅斯「冬櫻」（Winter Cherry）商場大火，目前死亡人數已增加至53人。（法新社）

2018-03-26 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯西伯利亞當地時間週日（25日），位於克麥羅沃（Kemerovo）的一間購物娛樂商場發生大火，當時一名12歲受困女童波漢基娜（Viktoria Pochankina）在大火發生當下，致電給阿姨求救，並希望能替其轉告媽媽「我很愛她」，但不久後這通電話就中斷，目前女童仍下落不明，讓人聞之鼻酸。

綜合外媒報導，「冬櫻」（Winter Cherry）商場大火目前死亡人數已增加至53人，估計當中光是兒童就至少達40位，至少10多人下落不明，事發當下許多受害者都位於電影院內。

波漢基娜的阿姨艾根妮亞（Evgenia）表示，外甥女學校剛放假，所以她跟大約10名同學一起到商場看電影，同行的2、3名家長則在商場逛街。

艾根妮亞當時接到電話，波漢基娜在那頭表示：「所有東西都著火了，門也被堵死...我出不去...也沒辦法呼吸」，艾根妮亞趕緊叫她用外套掩住口鼻，並嘗試安撫，隨後波漢基娜說：「阿姨，請幫我轉告我的家人，我很愛他們，告訴媽媽我很愛她」，語畢後電話立刻斷線。

另有一名11歲男童莫斯卡蘭科（Sergei Moskalenko）當時情急之下，從商場大樓的窗戶一躍而下逃生，目前仍昏迷不醒，他的雙親則在今日早晨被確認喪生火窟。

當局出動660多名警消人力前往救災、滅火，耗時17小時火勢才被完全撲滅，目前正在全力搜救受困、下落不明的民眾。

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