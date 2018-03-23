首爾市府「關電腦」趕人下班 近7成公務員說不要

首爾市政府為了杜絕加班文化，從3月底開始，將漸進式地推動每週五晚上7點就「強制關機」市府員工電腦的計畫。示意圖。（路透）

2018-03-23 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾市政府為了杜絕加班文化，決定推出新措施，從3月底開始，除了有特別批准豁免的員工外，將漸進式地推動週五晚上7點就「強制關機」市府員工電腦的計畫，但竟有高達67.1%的公務員申請豁免被強制關閉電腦。

綜合媒體報導，南韓首爾市政府預計將會在未來3個月分3階段實施遏止員工加班的計畫，第1階段從本月30日開始，每逢週五全市府員工的電腦都會在晚上8點被關閉，第2階段從4月開始實施，4月的第2個與第4個星期五，電腦會提早至7點30分關閉，到了5月，則每週五晚上7點就強制關閉。

首爾市政府推行此政策是為了鼓勵員工按時上下班，儘管會強制關閉電腦，但市政府仍允許有特別申請豁免批准的員工超時使用電腦。不過，在政策公布且開放申請後，竟有高達67.1%的公務員申請豁免。

據統計，南韓的政府雇員1年總工時為2739小時，比其他已開發國家高出大約1000小時。在本月初，南韓政府也剛推出1項新法令，讓南韓勞工每週工時從68小時減低為52小時，積極改善國內勞工超時工作的情形。