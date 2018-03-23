「友台派」波頓接任川普國安顧問 曾主張美軍駐台

白宮今天宣佈，國家安全顧問一職將由前美國駐聯合國大使波頓接任。（歐新社資料照）

2018-03-23 09:12

〔駐美特派員曹郁芬／華府22日報導〕白宮今天宣佈國家安全顧問麥馬斯特將結束34年軍旅生涯退休，並辭去國安顧問一職。他的遺缺將由前美國駐聯合國大使波頓接任。由於波頓普遍被視為政壇鷹派，川普政府由強硬派主政的色彩愈來愈明顯。

白宮在新聞聲明中說，川普和麥馬斯特針對此事已討論了一段時間，雙方都同意麥馬斯特辭去國安顧問職務，但時間提前，因為兩人都認為與其不斷揣測，讓新團隊盡快就位很重要。麥馬斯特的離職不是因為任何事件引起，而是兩人商量的結果。

白宮新聞稿說，波頓於2005年至2006年擔任美國駐聯合國常任代表，2001年至2005年出任國務院主管軍控和國際安全的次卿。波頓對美國面臨的全方位國安問題與挑戰是最強大的聲音和專家之一。

波頓常出現在福斯新聞網為川普的政策辯護，在川普當選時就被傳為可能的國務卿人選，其後也是白宮常客。他博學多聞，立場強硬，但在國會和外交體系也得罪不少人，小布希總統提名他出任駐聯合國常任代表時怕國會杯葛，刻意選在國會休會期送出他的提名案。不過，國安顧問一職不需要經過參院聽證。

波頓與台灣一直維持友好的關係，他曾主張台灣應加入聯合國，曾因此在參院遭到議員詰難。2002年台灣第一夫人吳淑珍訪華府時，波頓曾在公開場合向吳淑珍致意。波頓2007年8月與夫人訪台時獲陳水扁總統接見。

2017年元月，波頓在《華爾街日報》撰文主張，川普可以改變一中政策，美國應把部分駐軍移往台灣，不該讓北京予取予求。他去年12月接受「布萊巴特新聞網」（Breitbart）訪問時批評中國在南海的行為粗暴，令人無法接受；同時中國對東海也有野心，想要拿回台灣，突破第一島鏈。

白宮說，川普要求麥馬斯特留到4月中旬以確保平穩的過度，麥馬斯特也同意了。麥馬斯特本人在聲明中表示，他要求今夏從陸軍退休並離開公職。感謝川普總統給他服務的機會以及國安會團隊的友誼與支持。

開除人不留情面的川普則在聲明中大方稱讚麥馬斯特戰功彪炳，他的勇敢和強悍是傳奇。他說，麥馬斯特任內幫助他的政府完成國家安全戰略報告，重整在中東的盟邦，打垮伊斯蘭國，把北韓帶上談判桌，並強化美國的繁榮。這些成就將確保美國的經濟和軍事優勢。他要感謝並祝福麥馬斯特和他的家人。白宮幕僚長凱利也在聲明中稱讚麥馬斯特是「儒將」，為川普提供公平而完整的選項，他對國家和政府的影響會延續多年。