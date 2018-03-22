5封號吹捧習近平 北京學者：桂冠比毛澤東還多！

2018-03-22 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國全國「兩會」的閉幕會議上，新當選的全國人大委員長栗戰書，對中國最高領導人習近平，一口氣連獻上五個畢恭畢敬的封號。外媒形容這好比為習近平戴上五頂桂冠。並戲稱毛澤東當年也才四個，習近平的桂冠已經超過了毛澤東。

引述香港《信報》報導，全國人大閉幕會議上，栗戰書在談到習近平全票當選為中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席時說：「習近平同志是全黨擁護、人民愛戴、當之無愧的黨的核心、軍隊統帥、人民領袖，是新時代中國特色社會主義國家的掌舵者、人民的領路人」。該報表示，栗戰書為習近平「連冠五稱號」，「核心、統帥、領袖、舵手、領路人」這些最高稱號，是由中國最高國家權力機關的負責人在代表全國人民的3000名代表面前宣讀出來，「就像一場加冕禮」。

引述《美國之音》（VOA）報導，北京外國語大學教授展江得知習近平的五個稱號後，展江回覆：「真的不知道（是這樣），反正是超過毛澤東了」。回溯那時毛澤東四個稱號為「偉大導師、偉大領袖、偉大統帥、偉大舵手」。

前《中國青年報》記者、《冰點》週刊編輯李大同也對此表示，當年中國共產黨和民眾推行和接受個人崇拜，是因為民智未開，是愚昧的表現，是一種非利益的精神現象；而現在喊的這些人，是為了個人謀利，進行這種肉麻吹捧之詞，根本就是假的。