尼坦雅胡：以色列將會防止敵人取得核武

2018-03-22 00:38

〔中央社〕在以色列軍方承認曾於2007年空襲摧毀敘利亞一座可疑核子反應爐後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，以色列將會防止敵人取得核武。

尼坦雅胡發推文表示：「以色列政府、以色列軍方和摩薩德（Mossad，情報機構）已阻止敘利亞發展核子能力，這全都得歸功於它們。」

推文又說，「防止我們的敵人取得核武是以色列的向來且一貫政策。」

以色列當局今天稍早前打破逾10年來有關那次空襲的官方沈默立場後，這是尼坦雅首度發表相關評論。