總統辭職他也辭 緬甸國會議長溫敏可能接任總統

緬甸人民院議長溫敏（左）今日辭職，可能接任總統，他被形容是翁山蘇姬（右）的忠實擁護者。（法新社）

2018-03-21 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸總統廷覺今（21）日突然宣布辭職，理由是「想休息」，國會必須在7天內選出新總統，人民院（下議院）議長溫敏（Win Myint）同樣在今日辭職，外界推測，極可能出任下一任總統。

綜合外媒報導，在廷覺宣布辭去總統一職後，緬甸人民院副議長帝昆秒（T Khun Myat）也在國會宣布議長溫敏辭職，但未透露原因。翁山蘇姬所領導的全國民主聯盟（NLD）的發言人翁新（Aung Shin）透露，溫敏可能接任總統。

翁新形容，溫敏是翁山蘇姬的忠實擁護者，「他很忠誠，且自全國民主聯盟成立以來，他就已經是成員之一」，還稱讚溫敏在下議院議長任內表現良好，和翁山蘇姬合作非常順利。

66歲的溫敏畢業於仰光大學，2016年2月出任議長，任內嚴格控議會，甚少允許辯論不屬於政府立法優先事項的議案，被指責扼殺民主辯論，其中包括來自執政黨全國民主聯盟核心小組的批評聲。

《路透》指出，翁山蘇姬做事一向謹慎，只選擇和自己相信的助手合作；根據當地媒體援引機密消息人士指出，溫敏已被告知將成為下一任總統。