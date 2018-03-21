菲律賓巴士失控摔落山溝 至少19死20傷

菲律賓一輛巴士昨日晚間發生嚴重車禍，造成至少19死20傷。圖為巴士示意圖，與本新聞無關。（歐新社）

2018-03-21 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓週二晚間發生一起嚴重車禍，至少造成19人死亡，20人受傷。

綜合外媒報導，菲律賓西民都洛省一輛通勤巴士，昨日晚間在行經當地的派翠克橋時

，失控撞破圍欄，摔落15公尺深的山溝。

西民都洛省警長表示，車輛失去了控制，尚無法得知是人為還是機器因素。

報導中提到，菲律賓對公共運輸法規的制定管理非常鬆散，道路路況也相當糟糕。