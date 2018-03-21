以色列研究：遞減式3餐 有效控制第2型糖尿病患者血糖

1項來自以色列臺拉維夫大學的最新研究指出，遞減式3餐對血糖的控制力，優於傳統的少量多餐。（法新社）

2018-03-21 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕第2型糖尿病患者通常會被醫生建議要少量多餐，但1項來自以色列臺拉維夫大學（Tel Aviv University）的最新研究指出，遞減式3餐對血糖的控制力，優於傳統的少量多餐。

研究作者達聶拉（Daniela Jakubowicz）博士在美國芝加哥內分泌學會議中發表成果，並指出，遞減式3餐能有效控制第2型糖尿病患者的血糖濃度，並降低其對施打胰島素的需求，研究人員針對29位平均年齡69歲的患者進行測試，當中包括11名女性與18名肥胖人士，將他們分組並每天給予不同型態的餐點，為期3個月。

實驗將參與者分組，第1組每天採用遞減式3餐，意即豐盛早餐、普通午餐與少量晚餐，另1組則使用傳統式每日6餐，3個月後第1組患者體重平均約減去5公斤，另1組則是增加1.4公斤，空腹時血糖方面，第1組從原本的每分升161毫克降至107毫克，另1組則由每分升164毫克降至141毫克，數據均為平均值。

達聶拉博士指出，人體的新陳代謝率在1天中有所變化，「早餐吃下1片麵包所測得的血糖會較低，而且所吸收的脂肪也比晚上吃下同片麵包要來的少」，他認為，「什麼時候吃東西與吃東西的頻率，遠比吃什麼、吃下多少熱量要來得重要」。