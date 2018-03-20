「不影響性慾」男性避孕藥 有望5年內問世

2018-03-20 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕女性避孕藥問世許久，科學家一直致力研發良好的男性避孕藥，近日終於有突破性進展，科學家宣布，將推出1款名為「dimethandrolone undecanoate」（DMAU）的男性避孕藥，有望在5到10年內問世販售。

綜合媒體報導，負責研究的美國華盛頓大學醫學中心（University of Washington Medical Center）已經在100名年齡在18到53歲的男性身上，分別進行3種劑量的臨床實驗，其中有83人成功。實驗結果顯示，最高劑量400毫克能對睾酮和其他兩種激素有顯著抑制效果，男性服用後可達到避孕效果，而且不會有性慾減退、未來不育等副作用。

主導這項研究的華盛頓大學醫學教授佩吉（Stephanie Page）表示：「DMAU是男性避孕藥研發的一項重大進步。許多男性說，他們寧願每天吃避孕藥，也不要仰賴目前正在研發的長效型注射或外用凝膠來避孕。」目前市面上販售的男性避孕藥不只容易引起肝炎，而且藥效消失速度很快，1天就必須使用2劑，這次研發的結果顯示，未來男性想要服用避孕藥，有機會1天只需服用1劑就足夠了。

目前全球有超過1億名女性服用避孕藥，佩吉指出，他的研究團隊至今已經花費數十年在開發這款避孕藥，目前正在進行長期研究，以確定男性只要每天服用DMAU，就能阻止精子生成。