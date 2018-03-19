梵蒂岡傳播秘書處爆造假 打臉方濟各抨擊「假新聞」

教宗方濟各曾抨擊假新聞的邪惡，卻被梵蒂岡傳播秘書處扯他後腿。（歐新社）

2018-03-19 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕梵蒂岡教宗方濟各曾大力抨擊假新聞是「無法容忍且反感的訊息，只會散播傲慢與仇恨」，如今有美媒14日揭露，梵蒂岡傳播秘書處（Vatican’s communications office）發布的新聞內容造假，引起外界撻伐。

據《美聯社》、《路透》報導，當地時間12日，梵蒂岡傳播秘書處為宣傳新書《教宗方濟各的神學》，公布1張前教宗本篤十六世推崇《教宗方濟各的神學》的信件內容。14日被媒體踢爆，釋出的信件被刻意修改，隨即秘書處坦承部分內容被模糊，並強調這封信為私人的推薦信，因此引用「適合、相關的（opportune and relative）」內容。

對此，《美聯社》不買帳秘書處的說法，猛批梵蒂岡「違反新聞攝影的道德操守及職業規範」，也打臉方濟各的理念「這會引起國際媒體的不當引用，更促使假新聞的傳播。」

隨著外界批評的聲浪下，17日梵蒂岡傳播秘書處，公開2頁完整信件內容，外界發現本篤十六世以健康為由拒絕寫評語，「很不幸的，因為身體的關係，我無法在近期內閱讀完整整11本的內容。」，他甚至批評其中一名作者，德國籍神學教授許納曼（Peter Hünermann）「惡毒」。

信件下半部，本篤十六世批評，許納曼曾在他任內主導帶頭反教宗活動，他也批判前教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）的神學理論，「我想你會明白為何我不願為叢書寫序。」