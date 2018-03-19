ET touch成真？澳洲天文台偵測到史上最強電波訊號

與外星生命接觸的題材經常被拍成電影，想像中的外星人彷彿就在我們的生活中。澳洲天文台前幾日捕捉到史上最強FRB訊號，不排除是高智慧生物發出的訊息。示意圖。（美聯社）

2018-03-19 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲帕克斯天文台（Parkes Observatory）的無線電望遠鏡連續紀錄到在今年3月初，來自數十億光年外的3次快速電波爆發（fast radio burst，縮寫 FRB），其中3月9日的「FRB 180309」是有史以來最亮、最強的，其「訊噪比」達411，是目前紀錄保持的4倍以上！

綜合外媒報導，天文學家在2007年發現一種稱作「快速電波爆發」（fast radio burst，FRB）的高能量爆發無線電波，持續時間僅在5毫秒至1秒間，且皆為一次性爆發。

科學家利用澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）的帕克斯射電望遠鏡（Parkes Radio Telescope）追蹤「快速電波爆發」，先後在3月1日，9日與13日發現強烈訊號，而其中又以9日的最強。

西維吉尼亞大學（West Virginia University）教授麥克洛琳（Maura McLaughlin）指出：「3月9日的爆發是我們至今所見過最亮的一次，但仍不確定來源是何處。」

一些天文學家認為FRB巨大能量是來自於超新星爆炸的磁場，或宇宙黑洞所噴發出的物質導致，但也有學者堅信這是外星人發出的訊息，如同2012年發現的FRB 121102，經研究指出，此一訊號確定是來自30億光年外的矮星系（dwarf galaxy），為高智慧生物發出的訊號的可能性極高。