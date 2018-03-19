絕大多數人從未發現 企業商標隱藏著極大秘密！

瑞士三角牛奶巧克力的包裝上，最左邊看似是一座山脈的樣子，但如果再仔細看就會發現一頭白熊。（彭博）

2018-03-19 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕許多日常可見的商標，其實都隱藏著各種秘密設計，如果不留意，可能一輩子都不會發現，這些隱含巧思的商標包括聯邦快遞（FedEx）、瑞士三角牛奶巧克力（Toblerone，現為美商所有）、美國西北航空（NorthWest Airlines，已與達美合併）等等。

據《CNN》報導，瑞士三角牛奶巧克力的包裝上，最左邊看似是一座山脈的樣子，但如果再仔細看就會發現一頭白熊。路上隨處都可以看到的聯邦快遞FedEx貨車，其實在「Ex」裡藏了一個反白的箭頭。西北航空機尾商標「N」旁邊有個三角箭頭，但和「N」合起來看就是「W」，正好代表著NorthWest。

倫敦傳媒學院印刷設計師和講師麥克尼爾（Paul McNeil）表示，在商標隱藏元素的做法對於所有視覺傳播來說很常見，可能在1970年前後就達到了頂峰，讓那個年代成為大創意的時代。麥克尼爾指出，在這些設計中使用的光學幻覺原理，是基於視覺心理學和格式塔理論（人對事物的感知是動態且整體的）。

不過，在商標中裡隱藏元素是否為有效的設計策略？麥克尼爾認為從某方面來說的確有效，因為那能在讓人會心一笑的同時標示出公司的服務特色。但他也強調，如今的趨勢是使用更直接的設計，例如Facebook和Google的標誌就讓人一目了然。

聯邦快遞的FedEx商標，其實在「Ex」裡藏了一個反白的箭頭。（路透）