真的可以吃！ 日研發3D列印「8-bit壽司」

「壽司瞬間移動」計畫，利用3D掃描機在A地分析壽司的味道、外貌、口感等特徵，傳送到B地的3D印表機，再透過機械手臂用食用性凝膠立方體製作出壽司，將A地的壽司「瞬間移動」到B地。（彭博）

2018-03-17 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕3D列印的技術日漸進步，日本有研發團隊利用3D列印技術，設計了真的可以吃的「8-bit壽司」，在美國SXSW 2018資訊科技展中展出。

綜合媒體報導，「8-bit壽司」是日本研發團隊「OPEN MEALS」的「壽司瞬間移動」（SUSHI TELEPORTATION）計畫中的一部分。「壽司瞬間移動」計畫，利用3D掃描機在A地分析壽司的味道、外貌、口感等特徵，傳送到B地的3D印表機，再透過機械手臂用食用性凝膠立方體製作出壽司，將A地的壽司「瞬間移動」到B地。

3D列印技術在今日已經被廣泛利用在醫療器材、產品設計等方面，「OPEN MEALS」團隊希望能進一步將3D列印應用在食物上，透過3D列印技術不受原物料限制的特性，希望未來能解決糧食不足的問題，甚至成為太空人在太空生存的糧食選擇。在做出「8-bit壽司」之後，「OPEN MEALS」團隊希望未來能列印出更細緻的食物，而最終目標則是希望能將食物資料化，創造「任何人都可以自由下載、列印食物的開放式平台」。

不過，3D列印食物至今仍無法突破太過耗時的限制，3D印表機要印出的食物越細緻，就必須花費越多的時間，以現今的技術，就算用較小的噴嘴進行列印，等到印表機成功印出逼真的壽司，列印的機械手臂可能已經因為擺動過太多次而報銷了。

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「8-bit壽司」是日本研發團隊「OPEN MEALS」的「壽司瞬間移動」（SUSHI TELEPORTATION）計畫中的一部分。（彭博）