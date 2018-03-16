「文金會」、「川金會」若順利舉行 文在寅：南韓將成世界領導國

2018-03-16 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩的「文金會」，以及美國總統川普和金正恩的「川金會」，即將分別在4月底和5月舉行。文在寅表示，如果「文金會」和「川金會」順利進行，南韓將實現「成為全球領導者的夢想」。

據《韓聯社》報導，南韓總統文在寅今（16）在釜山表示，「文金會」和「川金會」將會改變歷史，「如果我們把握機會聯合南北韓，韓半島的歷史將會有重大改變，而大韓民國（南韓）成為全球領導者的夢想也會實現」。

北韓方面，官方媒體則尚未發布「文金會」和「川金會」的相關消息。