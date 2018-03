2018-03-14 22:06

〔即時新聞/綜合報導〕美國康乃爾大學(Cornell University)心理學家瑞琪(Ritch C Savin-Williams)在學術月刊《性格與社會心理學》(Journal of Personality and Social Psychology)發表論文,當中指出雙性戀、同性戀傾向並非女性專利,大部分男性身上也可見到,只是男性害怕讓人知道。

根據《每日郵報》報導,瞳孔放大是判斷人類產生性慾的指標之一,美國心理學家瑞琪對40名堅稱自己是「絕對異性戀」的男性進行測試,發現他們在分別觀看男性、女性的自慰影片時,瞳孔放大的程度如同女性欣賞男女、女女性行為時的瞳孔放大現象,表示男性們其實都有隱性雙性戀傾向。

瑞琪引述過去的1份研究「2%至11%的成年人發現有同性戀感受」指出,這個數字遠低估人類性傾向被喚醒的流動性,這樣的現象不僅限出現在女性族群中,男性亦有此情況,但這樣的數字足見大多數男性害怕透露自己的雙、同性戀傾向,「即使一個男人對男人有一些性吸引力,但他們也永遠不會說出來」。