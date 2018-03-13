習近平修憲延續權力 一票學者專家看走眼

2018-03-13 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國週日（11日）以高票通過憲法修正案，確定刪除國家主席任期限制，讓習近平可延續權力，也證明當年在習上台後，對他有高度期望的一票海內外記者、學者專家，全都看走了眼。

《法新社》報導，習近平家族曾在毛澤東獨裁統治下飽受磨難，他在文化大革命中成年、並將女兒送到美國哈佛大學，當他2012年成為中共總書記時，中國海內外不少記者、政治人物和分析家都有著高度期望，沒想到大權在握時，竟會推翻避免強人政治再現的領導人任期限制。

2013年，《紐約時報》記者紀思道（Nicholas Kristof）評論指出，習近平將帶頭進行新一波經濟改革，同時可能鬆綁部分政治限制，並預言毛澤東的遺體將被移出天安門廣場的紀念堂、諾貝爾和平獎得主劉曉波將被釋放，但事實全都相反，劉曉波更成為納粹德國以來第一位被關到死的諾貝爾獎得主。

總部設於北京的顧問公司齊納百思（China Policy）研究部門主管凱利（David Kelly）說：「過去有太多一廂情願的看法，太多的志得意滿，認為西方有如山丘上的一盞明燈。」

曾在駐北京美國大使館工作的美國退休外交官兼政治顧問彭達（Daniel Piccuta）說，他當年幾乎沒理由預想到習近平會成功推翻領導人換屆制度。政治分析師林和立說，中共高層選習近平（當接班人）的原因，是因為他們認為習是個非常平庸的人。

但事實證明這都是錯的，習近平不僅發起一場反腐運動，嚴懲數萬名官員，還打倒了對他構成威脅的中共高層。

這次，紀思道依舊再作預測，他在推特表示：「中國的帝制在清朝不太行得通。我猜想習氏王朝也將犯下同樣錯誤。」