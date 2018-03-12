安倍最大危機！ 森友學園醜聞 日財務省承認修改文件

日本首相安倍晉三森友學園醜聞再起風波，財務省承認修改文件。（彭博）

2018-03-12 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三過去爆出森友學園醜聞，該學園以極低價格取得國有地，而首相妻子安倍昭惠則是該籌備中的小學名譽校長，安倍當時強調妻子已經辭職，並否認和森友學園賤價取得國有地有關。不過，相關文件遭外界質疑遭修改，日本財務省今（12日）承認，的確刪除文件上有首相夫人安倍昭惠名字的地方。

據《共同社》報導，日本財務省今天進行國會報告時，向執政黨自由民主黨、公明黨幹部承認，確實有改寫森友學園的相關文件，總共有14個地方遭到修改。

據《朝日新聞》報導，財務省和森友學園2015年5月簽訂租賃合約，2016年6月簽署買賣土地合約，但這兩份原始的簽約文件，和之後公布出來的有所不同。事實上，租賃和買賣合約原本都有記錄與學園協商的過程，但這些「特殊內容」的部分詞語卻在後來的文件內消失了。據悉文件在簽署時共有7頁A4大小，但在隨後的公開版只有5頁。

據《NHK》報導，日本財務省內部目前瀰漫緊張氣氛，現場已聚集大批媒體記者。菅直人內閣官房長官則召開記者會指出，政府會盡最大努力，讓文件一事透明化。財務省預計今日下午將在參議院預算委員會、眾議院財政金融委員會進行詳細報告。