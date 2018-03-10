「因為想塗鴉」 台男遊日隧道亂噴漆被逮

2018-03-10 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本時間7日凌晨，台灣一名30歲的潘姓男子，行經東京涉谷青山隧道時，涉嫌在牆上亂畫被逮。

日本《TBS》電視台報導，台灣籍男子潘彥光4日以旅遊名義入境日本，未料7日凌晨1時許（台灣時間同日深夜12時許），被民眾抓包在隧道內手持黑色噴漆，朝牆壁噴灑塗鴉英文字母，憤而報警處理。

報導指出，當地警方獲報，連忙趕赴現場逮人。潘男被員警問到為何亂畫，他供稱，因為自己想塗鴉，所以就做了。據悉，現場除潘男外，其他3名女性也一併被帶回警局，展開進一步調查。