小蘿莉第一次吃披薩露「爽照」 網讚：看見披薩的聖光

2018-03-07 17:42

〔即時新聞/綜合報導〕美國一位爸爸日前在推特上,貼出自己的女兒「人生第一次吃披薩的爽照」,引起網友直呼「太可愛!」,也變成網友們的改圖素材。

綜合外電報導,美國紐約布魯克林一位37歲的父親朱狄(Jody Avirgan),3日在推特上貼出自己的女兒第一次吃披薩的「爽臉」照。照片中可見朱狄的女兒鼻子跟嘴部沾著披薩的番茄醬汁,眼睛閉上,舉高雙手,彷彿披薩「好吃到升天」的模樣。該貼文貼出後,立即引起眾多網友轉發討論,至今(7日)已累積6萬多次轉推,25萬多人按讚。

許多網友表示,這位小女孩的表情彷彿「在叫人加入披薩教」、「她在推廣披薩教」、「我每吃一片批薩就會露出這種臉,太貼切」、「我看見了披薩的聖光」,也有網友立即把小女孩的照片改圖,變成網路素材。

My daughter just tried pizza for the first time. pic.twitter.com/yiPNJgUBJg