破5兆元！中國軍費支出今年增8.1％ 全球僅次美國

中國軍備支出突破5.1兆台幣大關，位居全球第二。（路透）

2018-03-05 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國今（5）日，在全國人民代表大會上宣布，2018年國防預算將增加8.1%，來到人民幣1.1兆（約台幣5.1兆元），已是中國在軍備方面，連續兩年突破人民幣兆元大關。

據《亞洲新聞台》（Channel NewsAsia）報導，中國今年度軍備支出較2016年增長7.6%，也較去年增長7%。根據倫敦智庫國際戰略研究所數據指出，中國去年在軍事國防方面的花費，雖只有美國的1/4，但仍位居全球第二。

北京政府表示，國防支出與國民經濟呈正比，預估2018年的全國經濟將成長6.8%左右。

中國發展武器擴增軍力野心蓬勃，除了去年在90週年解放軍建軍紀念日前夕，於非洲國家吉布地（Djibouti）正式成立海軍基地外，今年也宣布隱形戰機殲-20已武裝完畢且正式加入空軍服役。

然而相較於美國，中國在軍事預算上的花費仍微不足道，根據白宮上月公布的國防預算，美國2019年度國防預算將比2018年的6680億美元（約新台幣19.5兆）增加10.7%，來到7160億美元（約新台幣20.9兆）規模，創2011年以來最高紀錄。