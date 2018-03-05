全世界居民最長壽的都市不在日本 在亞洲這個地方...

香港是全世界居民最長壽的城市，男性平均壽命長達81.3歲，女性更高達87.3歲。（法新社）

2018-03-05 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本是知名的長壽王國，但全世界居民最長壽的都市不在日本，反而是700萬人擠在1100餘平方公里上生活的香港，香港男性平均壽命長達81.3歲，女性更高達87.3歲。

據《CNN》報導，就環境來說，香港擁有超過300座高聳的摩天大樓，但當中點綴著充分利用的城市公園，醫療設施也相當方便且優良，離市中心不用幾公里，就有海灘可游泳或衝浪，還有山丘可以遠足健行。

香港中文大學老年醫學教授郭志銳指出，香港街道是安全的，可以很便利地乘坐公共交通工具，享用優質食物和公共設施，人們過著健康的生活。此外，也正因為香港有方便的步行路線、經濟實惠的計程車和大眾運輸，因此取代開車的必要，老年人通常都用走的到市場購物。

郭志銳說，香港比大多數城市更綠化，在許多開放空間中，可以看到一群老人在早上打太極或練氣功，他的團隊正在研究這是否和長壽有關。世衛組織老齡與生命課題主任比爾德（John Beard）透露，香港政府還倡議老者該到處去走走，好發現街道上是否有不便於行人的地方，再通報政府做出改善。

此外，香港醫療相當不錯，雖然沒有全民健保，但基本醫療服務都由公共稅收支付，這樣的制度有助於延長壽命，因為無論富有或貧窮，都能享受到醫院的資源。香港長壽的另一個原因是地中海飲食，因為香港擁有新鮮的魚類、水果和蔬菜。

香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉表示，人口組成對香港長壽也有關，當地70歲以上的居民，約有70％都是出生於中國，為了過上更好的生活而遷徙過來。梁卓偉說，這些上一代的經濟移民需要忍受長途跋涉，需要會跑會爬會游，所以身體也就更加健康。

郭志銳認為，長壽的原因之一就是氣候，香港處於亞熱帶氣候，不是太熱也不是太冷，讓生活更為輕鬆舒適。畢竟在英國，2016至2017冬季就有3萬4300人死亡，美國2008年則有10.8萬人在冬季過世。不過，梁卓偉持反面意見，他認為氣候不太算是長壽的主要原因，畢竟日本是溫帶，而香港是亞熱帶，新加坡則是熱帶。