「司機不換班」暗諷習近平不肯下台 中國APP被下架

中國國家主席習近平。（法新社資料照）

2018-03-03 09:20

〔即時新聞／綜合報導〕每日有2600萬網友使用、中國最大問答網站「知乎」，最近遭到北京政府整改，APP被通知下架7天。外界懷疑，知乎被下架的原因，主要是近期該網站用戶對中共擬修憲取消國家主席任期的討論太熱情，其中一則問答以「司機連續疲勞駕駛」為題，暗諷中國國家主席習近平不願下台。

綜合媒體報導，有一名網友最近在知乎上提問，「客車司機連續疲勞駕駛不換班，作為乘客怎麼辦？」有網友回答，「你問我支持還是不支持，我說支持，他現在是司機我們怎麼能不支持？但你一定要問我連續開車，那也要按照交規（交通規則）啊，不過我們到時候會改交規的」、「老司機不會累的，可以修改交通法規，不再受連開不超過兩任的限制」以及「擁護司機的前進方向、駕駛技術，堅決相信司機同志」等。

該問答影射中共擬修憲取消國家主席任期，建議取消中國國家主席連續任職不得超過2屆的規定。該問答隨後遭到刪除，2日下午知乎的APP在各大應用商店平台突然下架。

報導提到，知乎因管理不嚴，導致傳播違法訊息，遭中國網信辦要求各應用商店於3月2日至9日下架。知乎也在2日晚間發布公告表示，在下架整治期間，已下載APP的用戶均不受影響，仍可正常使用網站及各項服務。

知乎創立於2011年1月26日，模仿美國問答網站Quora，「知乎」在文言文中意為「知道嗎」。截至2017年9月20日，知乎的註冊人數已經超過1億，每日活躍用戶量達到2600萬，為中國最大問答網站。