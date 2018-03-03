全美議會組織讚台灣「民主燈塔」 批中侵蝕台灣主權

「全美州議員交流理事會」國際關係主任瓊斯（Karla Jones）指出2017年全球民主指數退化，台灣的民主成為希望燈塔。圖為2016政黨輪替情景。（資料照）

2018-03-03 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕「全美州議員交流理事會」（American Legislative Exchange Council, ALEC）國際關係主任瓊斯（Karla Jones）以「台灣在全球民主倒退的時刻提供希望」（At a Time When Global Democracy Is in Retreat Taiwan Offers Hope）為題，在ALEC官網撰文指出，2017年全球民主指數退化，台灣的民主成為希望燈塔。

瓊斯引用經濟學人民主指數評估，指出2017年全球民主指標下滑，美國也無法倖免，有民意調查顯示，美國千禧世代中，竟有14％的人寧願活在法西斯或共產國家。瓊斯認為，在這樣的背景下台灣成為民主燈塔。

瓊斯舉出，加拿大菲莎研究中心（Fraser Institute）的2017年人類自由指標，台灣自由度指數上升，在亞洲僅次於香港。台灣在經濟學人指標中則拿下7.72分，就選舉過程與多元主義部分勝過美國。其他民主相關評比台灣也有好表現。

瓊斯也肯定台灣對民主的堅定承諾，她說台灣有成功的政黨輪替，也是亞洲新聞自由度最高的區域之一。但她也指出，台灣民主制度受到中國壓力的考驗，自總統蔡英文當選以來，中國國家主席習近平不斷侵蝕台灣主權。

瓊斯表示，美方兩黨倡議，促進美國軍艦、高階官員訪台。她說，面對重大的地緣威脅，台灣堅持法治和民主的價值觀，肯定得到美國的持續支持。

「全美州議員交流理事會」是由美國各州州議會議員組成，會員超過2000人，遍及全美各州，是頗具影響力的跨州地方政治組織。