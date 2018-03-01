美貿易政策報告：中國拒市場經濟 美將強力阻止

美國貿易代表署表示，在川普領導下，美國將運用所有可能工具來阻止中國，或任何國家損害真正的市場競爭。（歐新社資料照）

2018-03-01 05:58

〔駐美特派員曹郁芬／華府28日報導〕美國貿易代表萊海澤今天代表美國總統川普向國會提交「貿易政策議程與年度報告」。這份報告指出，中、俄對美國的挑戰不單是在國家安全層面，也在貿易政策層面，中、俄都不願遵守許多他們在世貿組織下的義務。

這份報告說，美國貿易政策有五大支柱：一是支持美國國安政策的貿易政策；二是強化美國經濟；三是針對有利於所有美國人的貿易協定進行談判，川普政府有意爭取將貿易促進授權法案延長至2021年以便談判或修改貿易協定；四是執行與防衛美國的貿易法；五是強化多邊貿易體系，與理念相國家重整世貿組織。

貿易代表署的報告承襲川普政府的國家安全戰略報告與國防戰略報告的基調，將中國視為競爭者，主張採取強硬政策。

報告中表示，中國有著國家統治經濟模式，政府扮演重大且日增的角色。中國的經濟規模代表其經濟慣例對美國及全球經濟及貿易體系的影響愈來愈大。中國成為世貿組織會員已逾16年，但並沒有依其它會員的期待採行市場經濟制度，事實上，中國近年來是更偏離市場經濟原則。做為世界第二大經濟體，中國有極大能力扭曲全球市場。中國的政策促成全球資源急劇的錯置，使處在一個原本可以更有效率的市場的各國人民，包括中國人在內，變得更加貧困。

貿易代表署說，做為主權國家，中國當然有自由追求自己喜好的貿易政策，但美國做為一個主權國家，也有回應的自由。在川普總統領導下，美國將運用所有可能工具來阻止中國，或任何國家損害真正的市場競爭。美國會抗拒中國或任何國家躲在國際官僚背後的努力，以阻止美國對不公平的海外做法採取行動。簡單來說，美國的貿易政策會像美國國家安全政策一樣，旨在保護美國利益。

這份報告表示，美國國家安全戰略報告指出，美國必須保持研究和科技的領先，保護美國經濟不被競爭者以不公平手段取得智慧財產。美國的貿易政策會支持這些努力。貿易代表署已經根據1974年貿易法案，針對中國以不合理與歧視性手段獲得美國科技與智慧財產展開301條款的調查。

報告也引用國家安全戰略報告的說法，表示美國會尋求以互惠方式和盟邦及朋友合作。在川普總統領導下，美國會與理念相同國家合作來促進全球市場的公平競爭，但美國不會付出傷害美國企業和勞工利益的代價來合作，凡致力於市場經濟並且願意提供美國在市場准入方面互惠待遇的，會在川普政府裡找到真正的朋友和盟邦。那些拒絕給予美國互惠待遇或實行不公平慣例的國家會發現，美國知道如何捍衛自己的利益。

貿易代表署提到，川普今年元月運用貿易法案的201條款針對洗衣機與太陽能面板進口採行防衛機制，這是美國16年來首次運用201條款。報告中提到太陽能產品時指出，美國曾針對中國和台灣在2011 至2013年間成功徵收反傾銷稅。