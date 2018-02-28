笑翻！朱鷺亂入攝影棚 把女主播當鳥巢、狂踹男主持...

美國哥倫比亞廣播公司近日一段影片顯示，一隻10歲朱鷺，疑似等不及主持人梅迪娜介紹完，隨即自行登場亮相，主持搭檔卡納特見狀笑瘋。（圖翻攝自臉書粉專「CBS 8 - San Diego News」）

2018-02-28 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國哥倫比亞廣播公司（CBS）近日一段影片在網路上瘋傳。原來是一隻10歲朱鷺蘇菲（Sophie），等不及主持人梅迪娜（Nichelle Medina）介紹牠，隨即自行登場亮相，且尷尬的是，蘇菲竟把梅迪娜頭頂當成鳥巢！

綜合外媒報導，晨間新聞主播梅迪娜、主持搭檔卡納特（Eric Kahnert），日前要播報有關動物日的新聞時，受邀上節目的特別來賓、來自聖地牙哥動物園的橘紅蘇菲，似乎迫不及待，提早與觀眾打照面，奮力拍打雙翅，飛進攝影棚內，並完美降落在「梅迪娜的頭上」。

一旁的卡納特見狀，瞬間哈哈大笑，還調侃梅迪娜「這樣的開場怎麼樣啊？」梅迪娜的講話音調，則隨著蘇菲越來越靠近而上揚。不過，她可能意識到，當時是在工作途中，仍敬業維持優雅形象，盡量微笑以對，但從其臉部神情、手勢，依稀可察覺到些許無奈。

俗語說的好，「囂張沒落魄的久」，卡納特正在笑個不停時，蘇菲突然發動突襲攻擊，用纖細的雙足狂踹他的頭，嚇得卡納特頻頻抱頭閃躲，彷彿訴說著「再笑啊！你再笑嘛！」算是替無辜的梅迪娜抱了一箭之仇。