與性虐扯上邊 法天主教團體籲禁止兒童看格雷新片

2018-02-24 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕法國天主教保守派遊說團體「Promouvoir」正試圖鼓吹禁止未滿12歲的兒童觀看以性虐戀情為主題的電影「格雷的五十道陰影：自由」，該團體僱用律師表示，7歲的孩童被允許看這部片「實在太不可思議了」。

目前該部電影在法國並未有觀看年齡限制，但在英美等國則受到嚴格的分級限制，如英國僅允許18歲以上成年人觀看，美國的電影審議機構則將這部片列為R級，17歲以下的年齡層均須由監護人陪同才能觀看。

「Promouvoir」的僱用律師鮑乃（Andre Bonnet）認為，7歲的孩童被允許看這部片，「實在太不可思議了」，必須將觀影門檻設定為禁止未滿12歲兒童觀看。鮑乃表示，法院必須裁決對孩童開放收看成人電影是否恰當，「尤其是當電影與性虐戀扯上邊的時候」。性虐戀亦稱施虐與受虐，是一種將性快感與痛感聯繫在一起的性活動，即通過痛感獲得性快感的性活動。

「Promouvoir」先前曾多次運用法國分類規則中，規定若電影「影響兒童情感發展」將使其下架的規定，在法國法庭上取得勝利，丹麥導演拉斯馮提爾（Lars von Trier）的暴力電影「撒旦的情與慾」（Antichrist）在法國遭到禁映就是他們的成果；他們也在2015年「格雷的五十道陰影」首映時，試圖進行年齡分級，不過卻打了場失敗的官司。