北韓啦啦隊太整齊違和感超大？ 人渣文本解釋是這原因

北韓冬奧女子啦啦隊在場邊整齊的集體加油動作，引起網路注目討論。（法新社）

2018-02-17 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕北韓派出的全女子「美女軍團」啦啦隊為2018平昌冬奧最受注目的話題之一。北韓的女子啦啦隊在場邊整齊的集體加油動作影片也引起網路瘋傳，甚至有美國脫口秀節目模仿。有網友指出，日本文化的啦啦隊「應援團」也是「走整齊的集體風格」，但卻不像北韓啦啦隊引起人模仿搞笑。筆名「人渣文本」的輔仁大學哲學系教授周偉航說明，原因在於北韓與日本的文化差異。

筆名「人渣文本」輔仁大學哲學系教授周偉航，昨（16）在臉書上貼文表示，自己被問及相較於北韓啦啦隊，「日本的應援團也是走整齊的集體風格，為什麼就不笑日本人呢？」的問題。周偉航指出，北韓啦啦隊「做為一種表演藝術風格，也是能成立的」，但是會讓人覺得怪異，是因為北韓啦啦隊的加油內涵，和「想強化的運動賽事本身存在很明顯的割裂，也就是和運動文化無啥關係，當然就非常詭異」。

日本的應援團，則是「在高中層級會比較整齊，但也是對應比賽的脈動」，而到了職業層級，「那已經成為一種文化內蘊，就算動作不整齊，你還是可以感受到他們是一個整體」。周也以日本職棒廣島東洋鯉魚隊的應援團為例，表示雖然日本職棒的應援團動作不一定整齊，但「也能深深感受到他們強大的存在感」，並稱那是一種「能讓對手尊敬的文化」。

網友也回應說：「一個是在加油，一個是在表演加油啊」、「北朝鮮的啦啦隊一看就是充滿了豐富的政治意涵，每一個動作、每一個口號想必都是經過精密的算計，而且是經過黨國家同意的」、「當成職業跟業餘的文化，是很大的差別。職棒啦啦隊跳的很整齊，你不會意外，但球迷跳的整齊就很奇特了」。