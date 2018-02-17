墨西哥7.2強震 活火山噴出1公里白煙柱

2018-02-17 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥今（17）發生規模7.2地震後，墨國境內的波波卡特佩特（Popocatépetl）火山（或稱煙峰火山）的震動頻率也隨之增加，並開始噴出火山灰。

綜合外電報導，墨西哥今發生規模7.2地震，首都墨西哥城（Mexico City）強烈晃動，連墨國境內的波波卡特佩特火山也受影響。墨西哥防災機構表示，波波卡特佩特火山在地震發生後幾分鐘，大約向天空噴出長約一公里的火山煙灰柱。墨西哥國家防災中心另監測到，波波卡特佩特火山在16日發生多達38次的低強度噴發，並警告民眾不要靠近火山周圍。

波波卡特佩特火山為北美第二高火山，也是墨西哥最活躍的火山。墨西哥曾在2017年9月內連續發生2次強震，奪走數百條人命。