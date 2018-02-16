資安風險！美6大情報首長警告 勿用中國這兩家手機

美國6名情報機構首長本週在國會聽證會上，建議美國人民不要使用中國科技廠商華為和中興通訊的產品，並指中國智慧手機對資訊安全造成危險。（法新社資料照）

2018-02-16 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國6名情報機構首長本週在國會聽證會上，建議美國人民不要使用中國科技廠商華為（HUAWEI）和中興通訊（ZTE）的產品，並指中國智慧手機對資訊安全造成風險。

綜合媒體報導，美國中央情報局（CIA）、國家安全局（NSA）、聯邦調查局（FBI）和國防情報局（Defense Intelligence Agency）等機構的6名首長在美國時間13日，出席參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）作證時，表達對中國手機廠商華為、中興通訊在資訊安全上的擔憂。

FBI局長瑞伊（Christopher Wray）指出，美國企業或地方政府若使用不同價值觀的外國產品，會對美國電信網路安全帶來風險，相關資訊可能會暴露在外國政府監視之下。瑞伊說，「對方就會有能力對我們施加壓力或控制我們的電信基礎設施，也有讓對方有能力來惡意修改或竊取我們的訊息，甚至讓他們進行不被偵測到的間諜行為。」

華為表示，他們在全球170個國家營運，並獲得當地政府和用戶的信賴，且不會造成高於其他廠商的網路安全風險。

中興通訊也發表聲明指出，他們手機設備所採用的晶片組和其他零件，都是在美國製造，他們相當重視網絡安全與隱私。