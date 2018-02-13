劍指中國？ 英國防部長：3月派軍艦駛進南海

英國國防部長威廉森（Gavin Williamson）今（13日）宣布，英國一艘軍艦3月將會經由澳洲駛進受到爭議的南海，以維護航行的自由。（法新社資料照）

2018-02-13 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕英國國防部長威廉森（Gavin Williamson）今（13日）宣布，英國一艘軍艦3月將會經由澳洲駛進受到爭議的南海，以維護航行的自由。預料此舉將惹怒北京當局。

威廉森結束澳洲雪梨與坎培拉2天訪問行程後，接受《澳洲人報》（The Australian）訪問時表示，反潛巡防艦蘇瑟蘭號（HMS Sutherland）將於本週稍晚時間抵達澳洲，蘇瑟蘭號在返國途中，會駛進南海。他說，「明確表示我們有權這麼做。」

威廉森不願表示是否會比照美國軍艦的作法，駛進中國擁有島嶼或人工島的12海里內。但他說，「我們絕對支持美國的做法，我們非常支持美國一直在做的事情。」

威廉森接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時警惕其他國家，他表示，中國企圖成為世界超級強國，其他國家要注意中國各種的「惡意企圖」。威廉森說，「澳洲和英國認為中國是一個擁有巨大商機的國家，但我們不應該對中國的野心，以及我們必須捍衛國家安全利益視而不見。」