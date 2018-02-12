歐品牌霸氣！把台港澳列國家 中國寫成「中華民國」

台灣和中國同被列為國家。（圖擷自網路）

2018-02-12 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕萬豪酒店集團等企業曾把台灣、香港、澳門及西藏皆列為「國家」，遭到中國當局抗議，最近歐洲知名精品品牌Moncler也被中國官媒批判，「誤」把中國英文寫成Republic of China（中華民國），而非People's Republic of China，另外，也把台灣、香港和澳門單獨列為國家。

《環球時報》記者昨天瀏覽Moncler官網時發現，其全球分店的頁面上標註有「Choose A Country」（選擇國家）選項，點開後可以看到台灣、香港和澳門都被單獨列為「國家」，甚至把中國的英文誤寫為中華民國。

該報記者批評，把中國寫成中華民國是「荒謬的政治錯誤」，昨天Moncler向中國總部發出了採訪申請，但至截稿時「尚未收到回覆」。

目前Moncler網站上已做出調整，「Republic of China」（中華民國）已被改為「China」（中國），手機板官網的「Choose A Country」（選擇國家）也已改為「Choose your location」（選擇你的位置）。

Moncler在中國擁有24家分店，在台灣、香港、澳門等地也有分店，該品牌以其生產的高檔羽絨服聞名。