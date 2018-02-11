德國頒發「剽竊獎」 中企得獎連連成「最大贏家」

德國舉辦第42屆「金鼻子剽竊獎」頒獎典禮，中國企業「得獎連連」。圖左是德國企業原創的多功能切菜器；圖右是中國企業的仿冒品。（圖擷自Aktion Plagiarius網頁）

2018-02-11 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕德國反剽竊行動協會Aktion Plagiarius，舉辦第42屆「金鼻子剽竊獎」頒獎典禮，結果中國企業「不負眾望」得獎連連，也順利拿下第一名獎項，成為另類的「最大贏家」。

據《德國之聲》報導，剽竊第一名頒給了中國平陽的一間禮品公司Pingyang County Leyi Gift Co.，因為它仿造了德國企業的廚房多功能切菜器，甚至把該品牌的名字Genius和產品名稱Nicer Dicer Plus都拿來使用。剽竊獎評審指出，中國仿造品的刀片很容易斷，而且製造的材料有害人體健康。

另外，德國童車品牌Puky的幼兒車和瑞士Victorinox軍刀等產品，都是中國剽竊對象。Puky幼兒車幾乎被完全抄襲，一名Puky品質檢察代表指出，幼兒車原價66歐元（約新台幣2370元），而中國做工粗糙、用料低廉的仿冒品則是10歐元（約新台幣360元）。

參加剽竊獎頒獎典禮的律師布瑟（Aliki Busse）透露，歐盟海關在2016年，查獲6.7億歐元（約新台幣240億元）的仿冒品。他痛批剽竊傷害了原創者的利益和名譽，還用低劣的品質欺瞞消費者。

布瑟說，「金鼻子剽竊獎」自1977年舉辦以來都無人領獎，但宣佈「得獎名單」還是有一定作用，10％至15％涉嫌仿冒的公司已和原創企業達成和解。