敲詐華府巨額研發獎助 華裔夫婦判還1.46億犯罪所得

2018-02-07 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一對華裔夫婦日前於馬頭市（Horseheads）分別成立兩家公司，並謊報資料向美國國家科學基金會、能源部和農業部共申請高達840萬美元的研發獎助金撥款。日前被以「電信詐欺罪」及「共謀欺詐美國罪」逮捕，本月2號遭紐約西區聯邦法院分別判處20年及5年徒刑，各易科罰金25萬美元（約新台幣730萬），並須歸還500萬美元（約新台幣1億4600萬元）犯罪所得。

文斌（Bin Wen）、張芃（Peng Zhang）夫婦均為馬頭市馬頭市居民，文斌早先於2003年12月就在該市成立United Environment & Energy公司，張芃則待到2007年12月才成立Advanced Technologies and Materials。這兩家公司於2010年6月至2015年12月之間，向美國國家科學基金會、美國能源部和農業部共提交27件價值超過825萬美元的審請項目，最後共獲得840萬美元的資金撥款。

不過經法院查察，兩人的公司在申請「小企業發明研發獎助金」（Small Business Innovation Research）和「小企業技術轉移研發獎助金」（Small Business Technology Transfer）項目中，涉嫌偽造信件並在研究報告中提供假的研究撥款申請資料，並在獲得美國政府資金後，沒有用於公司營運上，而是拿來購置私人物品。據《star gazette》報導律師甘迺迪（William Kennedy）表示，兩名被告不僅騙走納稅人的錢，更扼殺了經濟和科學的發展，也剝奪了企業獲得研究經費的機會，同時也傷害了最需要研究和工作的紐約西部社區。

兩人日前在法庭上當庭認罪，文斌被判處有期徒刑20年，張芃則被判處有期徒刑5年，兩人均得易科罰金25萬美元，並須歸還500萬美元犯罪所得。