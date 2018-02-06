歐洲議員會見李凈瑜 關注支持李明哲案

2018-02-06 21:08

〔中央社〕歐洲議會人權小組主席潘茲瑞等4位議員，今天在法國史特拉斯堡會見李明哲的妻子李凈瑜，表達持續關注案件，並將透過適當管道爭取中方允許家屬探視及提早釋放。

在駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁等官員陪同下，李凈瑜與台權會秘書長邱伊翎、人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧，今天陸續拜會歐洲議會人權小組委員會主席潘茲瑞（Pier Antonio Panzeri）、副主席普瑞達（Cristian Dan?Preda）、外委會安全暨防禦小組主席芙緹嘉（Anna Fotyga）及長期關注案件的捷克籍議員索伊德瓦（Michaela Sojdrova）等。

李淨瑜在法國史特拉斯堡與歐洲議會議員會面時，感謝他們的聲援，讓議會通過支持李明哲的決議案。

她也說明當前處境，包括寫了20多封信不知道是否收到，不清楚李明哲的健康情況，最重要是中國大陸不發旅行文件讓她前去探視，希望國際社會持續關注李明哲案。

4位議員都表達瞭解李凈瑜此時的處境，也認為不能接受對待家屬的方式，會思考如何發揮歐盟的力量，讓國際社會知道歐盟重視此案，也會透過適當管道爭取允許家屬探視，及提早釋放李明哲。

潘茲瑞對李凈瑜說明很關注案件，也樂意持續支持，不會讓李明哲案被國際社會遺忘。芙緹嘉提到因為她曾有友人在波蘭遭遇類似情況，所以個人對李凈瑜感同身受。

普瑞達對李淨瑜表示，未來歐洲議會人權小組只要有合適場合，會適時提到李明哲案。

4位歐洲議員分別與李凈瑜等人拿起寫著「言論自由，李明哲無罪」的黃絲帶合照。

非政府組織工作者李明哲去年3月被中國強迫失蹤及任意逮捕，後遭中方指控「顛覆國家政權罪」，遭判處5年有期徒刑。