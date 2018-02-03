川普控司法部、FBI偏袒民主黨 將「通俄門」調查政治化

2018-02-03 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在2日在推特表示，司法部與聯邦調查局（FBI）在調查「通俄門」時，偏袒民主黨，並將整起調查政治化。白宮1日更表示，將會公布一份眾議院情報委員會機密備忘錄；民主黨與情報圈人士指出，川普公開備忘錄的目的是要重創特別檢察官穆勒（Robert Mueller）。

川普2日在個人推特推文，指控負責調查通俄門的司法部、FBI領導與調查員，已將神聖的調查過程「政治化」，並偏袒民主黨、針對共和黨。

綜合外媒報導，白宮幕僚長凱利（John Kelly）在1日表示，白宮近日將會公布一份機密備忘錄，這份備忘錄指稱FBI有政治偏見，恐為通俄門投下震撼彈。FBI表示，他們對這份備忘錄的準確性「嚴重憂心」。司法部則表示，備忘錄的公布將妨害情報蒐集，並損害調查單位與議員間的信任度。

民主黨眾議員希夫（Adam Schiff）表示，這項備忘錄在受到批准前，就被共和黨人士修改過。然而一名不具名的共和黨人士透露，共和黨修訂備忘錄是經合法授權，且有包含兩個民主黨與FBI要求的調整內容。

民主黨與情報圈批評者表示，將備忘錄公布是一套花招，使用無法公然反駁的高選擇性資訊，一旦相關單位公開反駁，就會洩漏更多有關政府反情報作業的機密。這些人士也指出，公開備忘錄的最終目的，就是要重創特別檢察官穆勒的公信力。