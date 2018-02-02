冬奧挪威滑雪隊毛衣現納粹符號？ 運動員拒穿

挪威滑雪隊專屬的毛衣制服上，有近似於二戰時期代表挪威納粹的標誌。（圖片擷取自「挪威戴爾」官網）

2018-02-02 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕南韓平昌冬奧即將於下週舉行，各國將會穿著代表國家隊的運動制服參賽，但挪威滑雪隊毛衣制服卻引起爭議。有人發現，挪威滑雪隊專屬的毛衣制服上，有近似於二戰時期代表挪威納粹的標誌。

《紐約時報》（The New York Times）報導，挪威人發現，挪威滑雪隊2018平昌冬奧的專屬毛衣制服上，繡有近似二戰時期挪威納粹的「↑」符號。毛衣製造商「挪威戴爾」（Dale of Norway）去年10月發表該毛衣，原以北歐戰神泰爾（Tyr）的代表符號「↑」為設計出發點，並將該毛衣命名為「進擊維京」（the Attacking Viking）。

然而除了二戰納粹，挪威境內的新納粹團體同樣也使用「↑」符號，挪威設計師芬賽斯（Margaretha Finseth）表示，「我擔心在下次新納粹的大型示威遊行中，看到他們都穿著這件滑雪隊毛衣」。「挪威戴爾」執行長馬格耶爾（Hilde Midthjell）則支持自家公司的設計，回應「新納粹分子也舉著挪威國旗遊行，但我們就要因此停止使用國旗嗎？」。

奧斯陸大屠殺中心（Holocaust Center）高級研究員安柏蘭（Terje Emberland）解釋，當今的挪威新納粹份子試圖模仿納粹德國，將維京人象徵「佔用」為他們的符號。安柏蘭並支持「挪威戴爾」的設計，表示「二次大戰過後幾十年，我們才有機會再次使用象徵維京人驕傲的標誌」。

爭議出現後，組織國家滑雪隊的挪威滑雪聯合會（The Norwegian Ski Federation）表示，滑雪隊每位運動員可自行決定是否穿「進擊維京」毛衣，滑雪隊員則不願透露他們是否會在比賽中穿該毛衣。挪威滑雪隊員利斯戴（Kristin Lysdahl）說，他自己不穿「進擊維京」毛衣，且隊員們「都沒有在記者面前穿」。

影片為挪威新納粹遊行。