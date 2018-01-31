欠債、繳不出房租... 東京有4000人成「網咖難民」

東京都政府進行調查，發現東京都內的「網咖難民」約有4000人，其中有98％為男性。圖為日本網咖示意圖。（圖擷取自網路）

2018-01-31 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕日本的網咖十分方便，提供漫畫、休憩空間、可以直接在裡頭睡覺的個人包廂等，這些服務可說是已經變成「基本配備」，不過卻也衍生出「網咖難民」的現象，部份失業的日本民眾因沒錢繳房租，而選擇前往網咖「居住」，就變成了「網咖難民」，而東京都政府日前對此現象進行調查，發現東京都內的「網咖難民」共有4000人，其中有98％為男性。

綜合日媒報導，由於日本的網咖十分方便，也可以當作「旅館」來使用，有些日本民眾在旅行或是出差時，若想省錢的話，住網咖也是選擇之一，也有部分民眾是錯過末班車而選擇在網咖過夜。不過有部分民眾是平日沒有固定居住地，直接在網咖中「生活」，而東京都先前曾進行調查，選擇在網咖過夜的有1萬5300人左右，其中有4分之1的民眾表示自己平常沒有「住的地方」，因此推估東京都內的「網咖難民」共有4000人。

而在與符合「網咖難民」定義的363位民眾進行調查後，發現有98％為男性，若以年齡區分，最多的是39％的30至39歲一代，接著是50至59歲的29％及40至49歲的17％。至於沒有住所的原因，有54％表示是因為辭職付不出房租、搬出公司宿舍，13.3％是和家人關係惡化，7.9％的民眾則是有欠債。而在受訪的「網咖難民」中，有87％的人有工作，但在工作形態上，有41％為兼職或打工，有40％為派遣員工，工作不穩定的人占了86％。