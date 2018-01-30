美國學者：人猩混種「猩猩人」曾成功誕生

2018-01-30 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕「猩猩人」（Humanzee）你聽過嗎？人類與猩猩雜交的假設後代的名稱，這一詞初次出現在1920年代當時有人嘗試這個實驗，1名演化心理學家蓋洛普（Gordon Gallup）指出，人類與猩猩的混種距今約100年前在佛羅里達州1個實驗室誕生，因為受到當時道德及倫理的考量，科學家們決定將其殺死。

據《太陽報》報導，演化心理學家蓋洛普指出，他的前大學教授證實，1920年代佛羅里達州橙園（Orange Park），1間國家靈長類研究中心，科學家們利用不具名男性捐出的精子，成功讓1隻母猩猩懷孕，並誕生1名猩人混種的嬰兒。嬰兒出生不到幾週，科學家考量混種嬰兒牽涉的道德、倫理問題，最後決定將其安樂死。

面對消息來源的真偽，蓋洛普強調，「前教授是個可靠的科學家，他告訴我這傳言是真的，並且混種嬰兒在他曾經任職的研究中心誕生」，1930年研究中心遷移至喬治亞州的亞特蘭大市埃默里大學（Emory University）。

人類與猩猩混種研究案例，這並非首例，根據文獻記載，1920年代蘇聯生物學家伊凡諾夫（Ilya Ivanov），第1位嘗試此類實驗；1976年中國文化大革命期間，當時科學家被迫放棄正在研究的實驗，1名母猩猩懷上猩人雜種的嬰兒，但最終這2次都是以失敗收場。

不僅俄羅斯、中國，1970年代美國也曾有記載，1隻雄性猩猩奧利弗（Oliver）因為愛站立行走、外顯特徵與人類相似，1度被懷疑是人猩混種，但在1996年經過DNA鑑證，證實牠是普通猩猩，擁有48條染色體。