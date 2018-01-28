牛排硬如皮鞋！ 土耳其「灑鹽哥」新餐廳被爆「搶錢又難吃」

2018-01-28 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕因獨特灑鹽姿勢爆紅的土耳其廚師「灑鹽哥」（Salt Bae）努斯雷特（Nusret Gökçe）擁有多家牛排餐廳，近日也在美國紐約開設新店，但該店卻被美國食評家評為「難吃又搶錢」。

綜合報導，土耳其廚師努斯雷特因其特有的「灑鹽姿勢」在網路上爆紅，並獲「灑鹽哥」封號。努斯雷特已在土耳其、杜拜、阿布達比、、邁阿密開設牛排餐廳「努斯－雷特」（Nusr-Et Steakhouse），其在紐約的新店也於本月16日開張，但該店卻受到美國媒體和食評家批評「太貴」、「牛肉跟皮鞋一樣硬」。

《紐約郵報》食評家庫佐（Steve Cuozzo）23日刊出的評論說，該餐廳的葡萄酒很「糟糕」（bad wine），25美元（約新台幣726元）的沙拉有一堆萵苣，搭配沒有味道的山羊乳酪和其他不明蔬菜；128美元（約新台幣3千7百元）牛排則是「硬得像皮鞋」，並說他花了這些高價還吃不飽，「很想大吃零食」。

專為科技公司處理危機管理的公關公司5WPR創始人羅恩（Ronn Torossian）25日在臉書上稱，他要價200美元（約新台幣5千8百元）的牛排太貴，健怡可樂也要28美元（約新台幣813元），餐廳甚至不提供飲用水。

美食評論網站《Eater》24日的報導也說「努斯－雷特」的價格是「搶錢」，牛肉並不好吃，並稱這家餐廳更像是「劇院」，且只有努斯雷特本人在餐廳中表演切肉灑鹽時才值得去。

努斯雷特在網路爆紅前，在土耳其已是家喻戶曉的明星廚師。