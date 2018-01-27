12歲女孩問她如何入行 高級應召女跳出來這樣說…

2018-01-27 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本一名知名前應召女郎，日前選擇登上媒體揭露性產業的黑暗面，希望大家不要被看起來優渥的收入給迷惑。至於她為何願意跳出來勇敢自白，全是因為一名年僅12歲的小女孩跑去問她「應該如何入行」，讓她不禁擔憂起下一代的價值觀，激起她的責任感。

根據外媒報導，今年39歲的格溫妮絲（Gwyneth Montenegro）說，自己在21歲那年「下海」賣身，年輕時慘遭輪姦、毒打、多人強暴等等可怕經歷，讓她逼不得已的走上這條路。她說，自己原本是個虔誠的基督徒，沒想到發生那些不堪的過去後，轉眼已在這個紙醉金迷的行業打滾了12年。

這些年，格溫妮絲成為了時薪高達千元美金的高級應召女，開始有能力買各種名牌首飾，奢華名車，過著人人稱羨的生活。但是格溫妮絲發現，近幾年有越來越多媒體大肆宣揚女性透過應召產業「一步登天」的故事， 影響了許多女孩的價值觀，越來越多女性甚至是未成年少女來詢問她如何入行，「曾經有一名才12歲、還在上學的小女孩聯繫我，竟然問我如何成為高級應召女，她計劃一到法定年齡就要出來賣淫」，讓格溫妮絲意識到這些報導對大眾的影響有多可怕！

格溫妮絲認為，這些極易受到外在環境影響的女孩，平常太容易接觸到這些有關高級應召女生活的報導，直接或間接影響了她們對於性產業的認知，並想要效法用身體換取物質生活，雖然這看似是公平的交易，但這些媒體所帶出的，只是這個行業光鮮亮麗的幻象，內容鮮少反映其中現實而醜陋的一面，格溫妮絲也因此決定，要跳出來打破外界對於性產業的錯誤憧憬。

格溫妮絲說，從事這個行業要想「出淤泥而不染」，就必須意志堅定，因為這個行業的工作環境並不安全，還得忍受社會的歧視，而且想要成為所謂的「高級」應召女意味著自己必須提供那些一般應召女不會提供的服務，願意去做那些人們認為不安全的事情。

格溫妮絲回憶，年輕時的自己時薪高達千元，甚至更多，以為自己能夠藉由這個行業過起有權力的生活，但自己其實是拿著身體健康冒險，「那些愚昧的想成為高級應召女的小女生，永遠不會懂得這些。」她勇於自白，自己並不是要阻止那些女孩下海，而是要她們好好考慮清楚，了解自己未來可能面臨的種種風險，也希望人們不要再去關注性產業能賺多少錢的議題。現在的格溫妮絲已經「從良」，改為專注於為女權發聲，還開創了自己的親密行為理論。