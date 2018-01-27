中國北極白皮書倡「共建冰上絲路」外界質疑另有所圖

中國國務院昨（26）日發表了《中國的北極政策》白皮書，強調中國是「近北極國家」，也是北極事務的「重要利益攸關方」。（圖取自網路）

2018-01-27 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院昨（26）日發表了《中國的北極政策》白皮書，強調中國是「近北極國家」，也是北極事務的「重要利益攸關方」，且北極攸關人類生存與發展的共同命運，而中國倡導構建人類命運共同體，將努力為北極發展貢獻中國智慧和中國力量，呼應「一帶一路」的重要合作倡議，要與各方共建「冰上絲綢之路」。

綜合媒體報導，中國外交部副部長孔鉉佑強調，中國在北極事務中將「不越位」、「不缺位」。強調中國為「非北極國家」，不會介入完全屬於北極國家之間以及北極區域內部的事務，將依據國際法來參與北極事務。不過，中國作為北極事務的「重要利益攸關方」，將在北極跨區域和全球性問題上積極發揮建設性作用。

該白皮書指出，依照聯合國海洋法公約，中國在北冰洋公海享有航行、捕魚、鋪設海底電纜和管道，以及資源勘探與開發等權利。但對此《美國之音》則批評，中國於南海完全無視海洋法公約，不斷人工造島且拓展軍事化，中國的大動作聲明，引起了世界各國的憂慮。

而《CNN》也在記者會中對孔鉉佑提問，對於國際對中國的北極政策有所戒備，懷疑擁有戰略與軍事意圖，以及中國對其他國家的投資可能成為未來的戰略實力。對此孔鉉佑表示：「中國鼓勵和支持有關企業團體參與北極開發利用，須按照嚴格依法利用、綠色使用、合作利用、遵循商業四個原則行事」、「擔心我們另有所圖，或者掠奪資源、破壞環境，我覺得這種擔心是完全沒有必要的。」