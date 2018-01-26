175中國客大鬧日本成田機場 唱國歌與警推撞

24日晚間10時左右，捷星航空一架預計從東京成田飛往上海浦東的班機，因上海當地天氣惡劣，航空公司就安全考量延遲24小時後起飛，引起175名中國遊客不滿。（圖擷取自dailymotion）

2018-01-26 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕最近東北亞受到超強寒流影響，各地降下暴雪，許多航班被迫暫時停飛。24日晚間10時左右，捷星航空一架預計從東京成田飛往上海浦東的班機，因上海當地天氣惡劣，航空公司就安全考量延遲24小時後起飛，引起175名中國遊客不滿，與當地警方發生衝突，期間還大唱中國國歌〈義勇軍進行曲〉。

綜合媒體報導，這班捷星日本航空航班原定在當晚9時45分登機，但是旅客一直被滯留在T3航廈，直到22點15分左右才被廣播告知因上海上氣因素，航班將延遲24小時後起飛。這航班乘客共有180名，其中有175名為中國籍，另外5名為日本籍，全部因航班停飛，被滯留在成田機場24小時，而在這段期間沒有任何航班可以飛往上海。

中國遊客表示，捷星航空先帶走5名日本乘客後，並未理會剩下的175名中國旅客，拒絕安排會中文的工作人員到場處理，要求175名中國遊客自行處理行李和住宿等問題，還向中國遊客用英文說：「get out」（走開）。

中國旅客抱怨，他們受到了非人道的待遇，無水、無餐，甚至連小孩的尿布和奶粉都遭到航空公司拒絕。淩晨2點多有位旅客饑餓難耐，想到離境區內的自動販賣機購買食物，卻遭到捷星航空2名工作人員阻擋，隨後引爆肢體衝突，突然有一大群人唱起中國國歌〈義勇軍進行曲〉在後方助陣。這名乘客遭警方帶走時，再與警方爆發推撞，並指控他的衣服被扯爛。

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後來，在中國大使館的協調下，滯留在成田機場的175名中國遊客獲得登機通知。