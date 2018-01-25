中企接管iCloud 維權律師：蘋果迎合獨裁政權出賣用戶

蘋果為了中國龐大的市場，配合合中國《網絡安全法》規範，iCloud雲端服務將在中國的營運，轉由具中國國營色彩的「雲上貴州」執行，引發外界憂心資料保密問題。（美聯社資料照）

2018-01-25 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果為了中國龐大的市場，配合合中國《網絡安全法》規範，iCloud雲端服務將在中國的營運，轉由具中國國營色彩的「雲上貴州」執行，引發外界憂心資料保密問題。中國知名維權盲人律師陳光誠表示，蘋果的行為竟是將大量的個資，交由世界上最大、也是最嚴酷的獨裁政權之一的中國共產黨政府。

陳光誠24日在《紐約時報》投書指出，中國政府近年來持續打壓人權和言論自由，並加強對西方民主國家的滲透。陳光誠說，根據蘋果最新與用戶的協議，中國當局可以未經蘋果的許可，擅自擷取蘋果iCloud儲存在「雲上貴州」的資料，而且蘋果不必負擔責任，若拒絕該條款的用戶，將被拒絕使用iCloud。

文章寫道，蘋果執行長庫克（Tim Cook）在2005年接受媒體訪問時強調：「隱私是人們擁有的一項基本人權，不能以商業利益的角度來講。」陳光誠說，但現在蘋果與獨裁政權合作，顯示和利潤相比，「價值觀」要退居次要位置，「該公司可以接受在國外參與壓制自由，而在國內支持高尚的價值觀。」

陳光誠認為，中國人民在最近10年，不斷在爭取人權、隱私權、言論自由和民主上，許多人還因此而喪生。陳光誠說，蘋果公司不應該幫助獨裁統治，走上歧途，而應該回歸其核心價值觀，保護國內外用戶的權利。