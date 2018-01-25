複製人近了！？科學家成功複製「靈長類動物」

中國科學家成功複製出長尾獼猴「中中」、「華華」。（路透）

2018-01-25 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕複製技術再突破！中國科學家利用製造桃莉羊的技術，成功創造出兩隻複製猴，並將其命名為「中中」、「華華」

綜合外媒報導，上海科學家創造出兩隻模樣可人的長尾獼猴，並以「中華」為概念，命名為「中中」、「華華」，研究成果在週三發表於《細胞》（Cell）科學期刊。

嚴格來說，這並非人類首次創造靈長類動物，早在1999年，科學家就曾打造出恆河猴「Tetra」，但其中使用的方法，是以分裂胚胎這種被視為較簡單的複製技術，類似同卵雙胞胎的形成方式。

但在這次的案例中，科學家以複製羊桃莉的技術為基礎，即體細胞核轉移（SCNT）技術，科學家在移除卵子內帶有絕大部分遺傳基因的細胞核後，將另一個細胞核植入，並刺激其發展成胚胎，再移植到代理孕母體內。

科學透過SCNT已能創造出青蛙、老鼠、兔子、牛、羊、豬等動物，但這是首度複製出靈長類動物。報導中指出，研究小組利用新科技來調整轉移細胞核的程序，花了3年時間才使之完善。

透過上述方法，團隊得到了79個發展良好的胚胎，分別植入21隻代理孕母體內，最後有6隻母猴成功受孕，並在2017年尾聲生下中中、華華。