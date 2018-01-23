東京4年來最強暴雪致2死719傷！ 1台僑車禍喪命

受到「炸彈低壓」侵襲，東京首都圈出現罕見大雪，市中心累積雪量達23公分，目前已造成2人死亡、719人受傷。（法新社）

2018-01-23 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕受到「炸彈低壓」侵襲，日本關東地區各地都出現大規模降雪狀況，東京首都圈出現罕見大雪，市中心累積雪量達23公分，目前已造成2人死亡、719人受傷，其中一名死者為旅居日本的台僑。

綜合媒體報導，日本氣象廳22日向東京23區發出4年來首個大雪警告，大雪嚴重影響東京陸空交通，連接東京都的兩大機場大受影響，成田機場因為風雪封閉2條跑道，要降落的班機只能轉降其他機場，羽田機場則因為大雪，同樣取消了超過300個國內線航班，合計昨晚共有3萬多人受影響，9000多人滯留成田機場一整夜。

東京的山手隧道有數十輛車輛受困無法動彈，駕駛被迫棄車並緊急出口撤離。

儘管降雪狀況緩和，但因路面結凍跌倒或車輛打滑造成的事故不斷，據統計目前首都圈的東京都及6個縣，共有2人不幸喪生、719人受傷，千葉縣1名駕駛為了清除道路積雪，從車上下來，遭後車輾斃；還有1名52歲台僑高興雲疑似轉彎打滑與卡車相撞不幸喪生。

東京前一次出現大雪是2014年2月，這次是睽違4年再度發出大雪特報，東京都心累積雪量超過20公分，也是近4年首見，過去30年來僅出現過4次。