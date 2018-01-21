阿富汗洲際酒店遭攻擊 警匪駁火多人喪生、受困

安全人員在阿富汗首都喀布爾發生的致命襲擊事件後，將其武器指向洲際酒店附近。（美聯社）

2018-01-21 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗首都喀布爾的五星級洲際酒店（Intercontinental Hotel），當地時間週六晚間遭到攻擊，據傳有4名武裝份子持槍闖入，攻擊酒店員工及入住旅客，目前安全部隊到場，雙方發生駁火，據傳有3名嫌犯被擊斃。當地政府證實，有多人遭挾持，數人喪生，至少7人受傷。目前還沒有人或組織承認犯案。

綜合外媒報導，當時酒店舉行一場婚禮，及一場約100名專家參加的會議，政府代表也有參加會議。洲際飯店經理納雅布（Ahmad Haris Nayab）逃離並表示，攻擊者從廚房闖入飯店主要區域，飯店人員於槍聲大作後倉皇逃難。

阿富汗特種部隊掌控飯店一樓，在2樓與攻擊者駁火，對方疑似擁有大批手榴彈。

阿富汗內政部發言人拉希米（Nasrat Rahimi）表示，槍手在酒店3、4樓與維安人員交火，並在廚房縱火。有現場消息指出，部分房客匿藏在2樓，希望維安部隊盡快將他們救出。有目擊者稱，至少有15人死亡或受傷，受害人數可能「相當多」。

這家洲際飯店是當地高檔飯店，經常舉行大型會議。飯店2011年曾遭到激進組織塔利班的攻擊。今天的攻擊事件目前還沒有人或組織承認犯案。（07：56更新）

安全部隊在阿富汗喀布爾洲際酒店附近站崗。（美聯社）