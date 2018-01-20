15歲駭入CIA局長信箱帳號 英少年稱：不滿美國政府腐敗

2018-01-20 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕現年18歲的英國少年甘博（Kane Gamble）在2015年至2016年間，假冒當時美國中情局局長布里南（John Brennan）和美國電信公司Verizon員工，成功駭入布里南的電子信箱、聯絡人資料和雲端儲存帳號，連布里南妻子的iPad也淪陷，許多國安機密資料因此外洩，其中包括阿富汗戰爭的機密檔案。甘博昨天出庭，承認10項不當使用電腦的罪名，目前候審中。

根據外媒報導，2015年到2016年間，甘博以15歲之齡成為全球最厲害的駭客，當時他不只駭入布里南的帳戶，又用同樣方法攻陷多位美國情報高官的帳戶，受害者包括美國國土安全部部長及美國聯邦調查局副局長。據法院紀錄指出，甘博成功駭進這些電腦後，在網路上怒罵這批高官、洩漏他們的個資，並不斷打電話和傳訊息嘲笑受害的高官們，更下載色情照片到他們的電腦，控制他們的電腦。

在被捕前幾天，甘博還駭進美國司法部網路，竊取了「2萬名」FBI員工的個資和檔案，與有關2010年墨西哥漏油事件的資訊，並與「巴勒斯坦萬歲」、「這是自由巴勒斯坦」2句話一起發佈於網路上，當局則是藉此追蹤到他並進行逮捕。據美國法院了解，美國國土安全部為擺平此事，花費了約4萬美元，更遭受了「嚴重的聲譽損害」。

美國法院指出，甘博使用「社會工程學」的方法，透過與他人的合法交流，讓對方心理卸防，洩露一些機密資訊，並藉此詐欺他人收集資訊和入侵電腦。他熱衷於在社交媒體上嘲笑、辱罵被害人，讓被害人覺得在網路上被騷擾。甘博也曾向記者表示，自己是因為不滿美國政府越來越腐敗又冷血，才決定採取行動。