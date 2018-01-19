有感情了... 三年前抱錯小孩 父母拒換回親生兒

雙方父母已與小孩產生感情，最終決定不換回自己的親生骨肉，示意圖與事件無關。（路透）

2018-01-19 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕印度1名婦女3年前在醫院產子時，因院方疏失導致她與另1名產婦互相抱錯小孩，一直到最近進行DNA鑑定才確認是醫院大搞烏龍，然而，雙方父母卻已與小孩產生感情，最終決定不換回自己的親生骨肉。

根據英媒《衛報》報導，孕婦帕賓（Salma Parbin）2015年3月時在阿薩姆邦一間醫院產子，當她第一眼看見新生兒時，開心的情緒迅速被懷疑取代，因為這名嬰兒明顯具有當地部落的外貌特徵，包括眼睛形狀、五官比例等。

報導指出，帕賓把這個情況告訴48歲的丈夫艾哈邁德（Sahabuddin Ahmed），後者聞言即向醫院提出懷疑，卻遭對方嚴正駁斥，醫院負責人甚至指稱帕賓有精神疾病，要艾哈邁德趕快帶她去看精神科醫師。

即便如此，艾哈邁德仍選擇相信妻子，轉向醫院要了一份妻子生產當日的孕婦名單，從上面找出一個屬於當地部落常見的姓氏，並前往該部落探尋真相。在艾哈邁德第3次造訪該部落時，他終於鼓起勇氣留下了一封信，詳述了這起事件。

來自部落的某對夫妻收到這封信後，主動找上艾哈邁德，表示他們早已發現孩子眼睛形狀與自己截然不同。雙方見面後，發現對方的孩子與自己長相十分相似，經過DNA檢驗後也證實了心中長期的懷疑。

然而，在過去的3年內，這2對父母已與孩子產生感情，雙方最終均表示不願歸還抱錯的孩子，並通過當地法律途徑確認了雙方孩子歸屬的權利。