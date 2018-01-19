2018人權報告出爐 狠批中共「骨子裡藐視人權」

中國在2017年發生多起人權迫害事件，「人權觀察」報告譴責中政府「骨子裡藐視人權」。（歐新社）

2018-01-19 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕國際非政府組織「人權觀察」（Human Right Watch）發布2018年人權觀察報告。針對諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世、多名維權律師遭捕等重大事件，「人權觀察」痛批中國政府「骨子裡藐視人權」，直言中國的人權短期內前景黯淡。

報告中詳述中國在2017年所爆出的人權爭議，像是中國已是網路言論審查制度最嚴厲國家之一，但到了2017年，當局又進一步限制翻牆工具，和大眾傳媒思想的管控，不但不停宣傳共產黨的至高無上，也比以往更強調領導人習近平的地位。

中國在2017年也發生更多包含外國人在內的維權人士遭捕，且還讓官媒公開播映認罪影片，直言這是「表演式的審判」。為了確保囚犯服從，公安也會對其施加酷刑，還不允許他們自行選擇律師，禁止對外聯絡數個月。

最具指標性的事件，屬劉曉波在臨終前仍受國家人員嚴密看管，並讓他與妻子劉霞和其他親友隔離，也拒絕劉曉波出國醫治的要求，在劉曉波去世後，劉霞也遭當局強迫失蹤，政府更逮捕了一批公開悼念劉的支持者。

報告中還提到，香港在1997年回歸20年後，自由程度在中央政府干涉日漸嚴重的情況下縮減；新疆方面，中國政府把長期進行的維和活動和暴力事件混為一談，並將維族人的語言、宗教皆視為威脅。

報告痛批中國政府「從骨子裡藐視人權」，認為習近平可望掌權至2022年，短期內人權前景黯淡，各國政府在2017年也沒有努力抵制中國不分內外、日益惡化的人權情形。