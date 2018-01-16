東京古老440年世田谷跳蚤市 15日開市

東京「世田谷襤褸市」展售的神龕。（記者林翠儀攝）

2018-01-16 06:17

〔駐日特派員林翠儀／東京15日報導〕位於東京世田谷區的「世田谷襤褸市」15日盛大舉行，會場設有超過700多個攤位，由於今年適逢開市ˋ440週年，除了5年一度的「代官出巡」之外，還請來海上自衛隊的樂隊開路，吸引爆滿人潮圍觀，預估2天的活動將有30萬人次到場。

「世田谷襤褸市」始於日本安土桃山時代的1578年，由當時掌管關東地區的小田原城主北條氏政，以免除市場稅、自由交易為目的開設的「樂市」。當時的銷售客群以農民為主，在歲末年初提供農民需要的農具、農作服補丁布料為主，明治年間稱為「襤褸市」，襤褸指的就是補丁，也就是現代所稱的「跳蚤市場」。

「世田谷襤褸市」是關東地區歷史最悠久、規模最大的跳蚤市場，已被東京都指定為「無形民俗文化財」，每年於1月15、16日及12月15、16日舉行4天，近年在海外媒體的報導，也吸引大批外國觀光客到訪。

「世田谷襤褸市」展售的攤位除了骨董、古書、神龕、工藝品、玩具、衣物飾品和盆栽之外，還有各種小吃，其中最知名的「代官餅」紅豆、黃豆粉及醬油三種口味的麻糬，每次都吸引民眾大排長龍，排隊時間長達1、2小時。

「世田谷襤褸市」會場位於東急世田谷站到上田站之間的巷弄內，搭乘東京目前少數僅存的路面電車「東急世田谷線」可到達會場，運氣好的話還能坐到招來幸福的「招福貓電車」。

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有440年歷史的「世田谷襤褸市」是東京最古老的跳蚤市場。（記者林翠儀攝）

東京「世田谷襤褸市」5年一度「代官出巡」。（記者林翠儀攝）

東京「世田谷襤褸市」名產「代官餅」。（記者林翠儀攝）

東京「世田谷襤褸市」展售各種工藝品。（記者林翠儀攝）

搭乘路面電車「東急世田谷線」，運氣好可碰到招福貓電車。（記者林翠儀攝）